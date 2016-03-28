Політолог розповів, коли остаточно можуть вирішити питання повернення Савченко до України

Таку думку директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала висловив під час прес-конференції в УНІАН на тему: "Індекс модельованої політичної активності — квітень 2016: ТОП-20 України".

Зокрема, він зазначив, що після оголошення вироку Савченко російським судом питання щодо можливості її повернення в Україну максимально активізувалося, і вона вже стала чинником не лише української дипломатії, а й міжнародної, в тому числі - провідних держав світу.

"Я думаю, що у квітні має остаточно вирішитися, повернеться чи не повернеться Надія Савченко в Україну", - сказав Бала.

При цьому він наголосив, що залишається загроза життю та здоров'ю Савченко, і до кінця не з'ясованими залишаються можливі поступки України і світу президентові РФ Володимиру Путіну в обмін на Савченко.

Крім того, політолог наголосив, що не варто забувати й про інших українців, яких незаконно утримують у Росії.

Щодо ситуації на Донбасі, Бала не відкинув, що після локалізації бойових дій в Сирії основні зусилля Росії були перекинуті на ЄС та Україну, і тому у квітні можна очікувати чергового загострення воєнних дій на сході України — підтвердженням цьому є негативні тенденції березня.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко та її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.