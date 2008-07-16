На українському фондовому ринку триває падіння і зростання спекулятивних настроїв. Про це повідомила УНІАН аналітик Foyil Securities Анастасія СЕРГЄЄНКО.

Зокрема, станом на 15:00 було зафіксовано падіння в усіх секторах – банківському (зниження акцій Райффайзен Банк Аваль на 12-14%), металургійному (Єнакіївський меткомбінат – на 14%), машинобудівному (Крюківський вагонобудівний завод – на 16,8%), енергетичному (Червоноармійська західна N 1 – на 16%), зв`язку (“Укртелеком” – на 8–9%) та ін.

За оцінкою А.Сергєєнко, за підсумками сьогоднішніх торгів можна чекати зниження ринку як мінімум на 2%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками вчорашніх торгів індекс ПФТС знизився на 5,15%.