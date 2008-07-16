В УНП кажуть, що картоплю з Ожидова купувати не хочуть

Представник Української народної партії, перший заступник голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Юрій ШИРКО рекомендує Кабінету міністрів здійснити повторну екологічну експертизу територій, які минулого року оголосили постраждалими унаслідок «фосфорної катастрофи», а також повторний медичний огляд місцевих мешканців.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби УНП.

«За рік після Ожидівської трагедії про постраждалий район і потерпілих людей практично забули. Лікарі та екологи зробили висновок, що все нормально, ситуація стабільна і під контролем. Водночас, із 177 постраждалих 22 досі перебувають на диспансерному спостереженні. Селянські врожаї відмовляються купувати, оскільки підозрюють, що в картоплі та іншій городині вміст фосфору перевищує допустимі норми. Дітей, котрі проживають в селі Ожидів Буського району, безкоштовно не оздоровлюють», – зазначає –Ю.ШИРКО.

Він переконаний, що результатами обстеження мають стати офіційні документи, які або підтверджують, що ніщо не загрожує здоров’ю людей, або факт того, що катастрофа негативно вплинула на здоров’я місцевих мешканців і навколишньої екосистеми.

Якщо буде підтверджено останнє, то, на думку представника УНП, територію, яка постраждала від катастрофи, потрібно “негайно визнати зоною екологічного лиха і, відповідно до українського законодавства, надавати населенню необхідну допомогу”. Довідка УНІАН. 16 липня у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці сталася аварія вантажного потягу. Внаслідок аварії зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Учора, 15 липня, експерти Мінприроди констатували, що через рік після аварії небезпеку для довкілля ліквідовано.

За інформацією прес-служби Мінприроди, Держуправління з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області з першого дня аварії і до сьогодні проводить в районі інциденту моніторинг стану природних ресурсів – поверхневих вод, річок та каналів, питної води у криницях, атмосферного повітря, землі і рослинності. Також у Мінприроди нагадують, що внаслідок аварії рік тому у навколишнє середовище (на землю і в атмосферу) потрапило 130 тонн фосфору, що спричинило пожежу відкритої форми на площі близько 900 квадратних метрів. Під час аварійно-рятувальних робіт проведено ліквідацію наслідків аварії та забезпечення техногенної і екологічної безпеки.