У Луганську відзначили річницю державного суверенітету України
21:36, 16 липня 2008Суспільство
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Губернатор привітав мешканців регіону
У Луганську з нагоди 18-тої річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України керівництво області та представники громадськості поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ, вітаючи жителів регіону з річницею цієї події, нагадав, що Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, а також незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.
«Прийняття Верховною Радою Декларації 16 липня 1990 року стало першим кроком до фактичного і юридичного становлення незалежної України», - зазначив О.АНТІПОВ.
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