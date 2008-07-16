У Луганську відзначили річницю державного суверенітету України

У Луганську з нагоди 18-тої річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України керівництво області та представники громадськості поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ, вітаючи жителів регіону з річницею цієї події, нагадав, що Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, а також незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

«Прийняття Верховною Радою Декларації 16 липня 1990 року стало першим кроком до фактичного і юридичного становлення незалежної України», - зазначив О.АНТІПОВ.