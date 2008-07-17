У Київраді депутатів нагодували демонстраційними булками

Перед початком сьогоднішньої сесії Київради у кулуарах проходила презентація нових сортів продукції “Київхліба”.

Під час засідання за ініціативою секретаря Київради Олеся Довгого “демонстраційні” хлібини порізали на шматки та роздали депутатам разом із чаєм, повідомляє кореспондент УНІАН. Ідея 2продовольчої допомоги” народилася у зв’язку з тим, що депутати проголосували за те, щоб працювати без перерви.

Після чергового результативного голосування Довгий зауважив: “От бачите, як хліб працює”. Причому, як помітив наш кореспондент, із своїм шматком хліба в руках із всіх присутніх у залі сидить один Довгий... приблизно вже пів години.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київрада ухвалила рішення, яким КМДА доручено збільшити ціни на хліб у столиці у 1,5 – 2 рази.

Це рішення розглядалося четвертим. Загалом у порядку денному 25 питань.