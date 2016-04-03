Порошенко: мої слова про статтю в New York Times невірно інтерпретували

Президент Петро Порошенко заявляє, що його слова стосовно статті New York Times про корупцію в Україні невірно інтерпретували.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мені прикро, що мої слова щодо публікації у респектабельній New York Times були невірно інтерпретовані. Сам читаю це видання і поважаю позицію його редакційної ради», - заявив Порошенко.

«Погоджуюся, нам в Україні треба ще багато зробити, в тому числі й у подоланні корупції. Перші кроки вже зроблено», - додав президент.

При цьому Порошенко підкреслив, що захищає і продовжить захищати Україну «на всіх можливих для цього майданчиках».

Як повідомлялося, в публікації NYT мова йшла про те, що президент Порошенко повинен розпочати широку дискусію щодо кандидатури нового генпрокурора і відновити на посаді заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе. У статті зазначалося, що звільнення з посади генпрокурора Віктора Шокіна, який, на думку видання, став символом української корупції, не є сигналом готовності влади вести боротьбу з корупцією.

Порошенко під час прес-конференції у ході візиту до США прокоментував вказану редакційну статтю New York Times, заявивши, що проти України ведеться інформаційна війна.

«Хотів би чітко прокоментувати: на сьогоднішній день проти України проводиться гібридна війна, у тому числі - через механізми розповсюдження інформації, які дискредитують Українську державу», - сказав він.

Також у коментарі журналістам Порошенко додав, що, перебуваючи у Вашингтоні, він даватиме багато інтерв'ю, щоб "донести позицію, щоб у т. ч. американські читачі знали, що зроблено для боротьби з корупцією останнім часом".

"Запущено реальні механізми для боротьби з корупцією, у т.ч. через механізми Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ, запущено механізм НАЗК, обраний її склад, - сподіваюся, найближчим часом ми будемо мати електронні декларації усіх урядовців і посадовців... Ніколи раніше цього в історії України не було", - сказав президент.