До 2010 року 54% земель буде у власності агрохолдингів - експерти

До 2010 року більше половини українських земель опиниться у власності великих агрохолдингів. Такі прогнози робить тижневик «Комментарии».

Процес концентрації земель у руках великих компаній уже найближчим часом може знайти якісно нові характеристики. Через те, що кількість «самостійних» малих і середніх сільгосппідприємств (що мають у землекористуванні менше 5 тис. га) скоротиться до наймінімальнішого значення, на ринку оренди землі неминуче розпочнеться черговий переділ, зазначає газета.

На думку видання, процес перерозподілу земельних ресурсів характеризуватиметься переуступкою корпоративних прав на оренду між великими господарствами і агрохолдингами. Їх загальна кількість через кілька років обчислюватиметься 300–400 компаніями. Газета посилається на думку експертів, які прогнозують, що до 2010 року близько 54% всіх українських земель концентруватиметься саме у власності даних компаній.

Видання зазначає, що навіть у разі відкриття ринку землі, викупити великі земельні масиви у 7 мільйонів власників у найближчому майбутньому не спроможні навіть великі сільгоспвиробники. Для реалізації цих планів потрібні величезні позикові кошти чи інвестиції, які зможуть залучити тільки поодинокі гравці. З другого боку, існує небезпека того, що в оборот землі з метою подальшої спекуляції успішно можуть включитися як ФПГ, які не мають відношення до сільського господарства, так і комерційні банки, зарубіжні інвестфонди. Тому великі агрохолдинги поки що накопичують ресурси і прагнуть одержати контроль над якомога більшими сільгоспплощами, які або беруться в довгострокову оренду з першочерговим правом її викупу у власників, або отримуються у складі цілих агрокомплексів, зазначає тижневик.