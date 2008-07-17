Хто хоче хлібну дотацію - має звернутися в КМДА

Кожен киянин, який вважатиме, що він має отримувати «хлібну дотацію», може звернутись до робочої групи при Київській міській державній адміністрації.

Про це журналістам повідомив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи рішення про подорожчання хліба в Києві майже у двічі.

О.ДОВГИЙ також розповів, що Київрада зобов’язала виробників хліба у Києві в триденний термін підписати з КМДА меморандум про забезпечення безперебійного постачання хліба жителям столиці.

О.ДОВГИЙ підкреслив, що сьогоднішній розгляд питання у Київраді свідчить про те, що «є гарантія забезпечення киян свіжим смачним хлібом».

У свою чергу голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Алла ШЛАПАК розповіла журналістам, що дотацію із розрахунку 15 грн. на місяць після подорожчання хліба отримуватимуть пенсіонери, які отримують пенсію, не вищу, ніж два з половиною прожиткових мінімуми (приблизно 1220 грн.), багатодітні сім’ї, інші малозабезпечені особи, а також люди, які доглядають за інвалідами і людьми старшими 80 років та одинокі матері.

Як повідомляв УНІАН, робоча група, що була створена для вивчення ситуації в хлібобулочній галузі м. Києва, пропонує встановити ціну на український хліб – 3 грн. за буханку (900 г), і 3 грн. 33 коп. (1 кг), пшеничний хліб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) і 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) і 5 грн. (1 кг).