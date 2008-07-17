Федерація профспілок України залишилась без голови

Президія Федерації профспілок України задовольнила прохання Олександра ЮРКІНА про звільнення з посади голови цієї організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Президії ФПУ.

Крім того, сьогодні на засіданні ще одного органу профспілок - Ради Федерації профспілок – було ухвалене рішення щодо проведення 10-11 грудня у Києві шостого З’їзду ФПУ.

Рада доручила членським організаціям Федерації профспілок провести роботу щодо визначення кандидатури на посаду голови ФПУ відповідно з вимогами Статуту Федерації.

Рішенням Ради ФПУ також звільнено Сергія КОСТІНА з посади заступника голови ФПУ.

Крім того, Рада ФПУ ухвалила Протест Федерації профспілок України проти бездіяльності влади й відсутності належного соціального захисту громадян України в умовах затяжної інфляції.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня під час отримання хабара у сумі 50 тис. дол. правоохоронці затримали заступника голови Федерації професійних спілок України С.КОСТІНА.

10 липня прес-служба ФПУ поширила інформацію, що на засіданні Президії ФПУ О.ЮРКІН звернувся до Президії з проханням про призупинення своїх повноважень у зв’язку з ситуацією, що склалася довкола діяльності профоб’єднання.

Того ж дня О.ЮРКІН провів прес-конференцію, де заявив про цілеспрямовану кампанію рейдерського захоплення цієї організації.

“Я не можу говорити про причини і обставини затримання мого заступника Сергія КОСТІНА, який опікується майновими питаннями. Це справа слідства і суду. Разом із цим хочу наголосити - той факт, що це відбулося напередодні проведення засідання президії Федерації, де сьогодні розглядаються питання подальшого розвитку організації, у тому числі й майнові, не може не викликати підозру ”, - зазначив О.ЮРКІН.