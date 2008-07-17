Морозов увійшов у Наглядову раду Ощадбанку

Олександра МОРОЗОВА замість Олени НИЖНИК призначено членом наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» за квотою уряду.

Призначення здійснено згідно з постановою уряду від 16 липня №648, якою вноситься зміна в постанову Кабінету Міністрів від 16 січня 2008 року №12 “Про призначення членів наглядової ради Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Як повідомлялося, в березні 2005 року О.МОРОЗОВ ввійшов до складу наглядової ради «Ощадбанку» і був обраний його головою. У травні 2005 року О.МОРОЗОВ був призначений головою правління «Ощадбанку» і звільнений з цієї посади 19 березня 2007 року.

З травня 2007 року по березень 2008 року О.МОРОЗОВ входив до складу НР «Ощадбанку» за квотою Президента.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року.

Статутний капітал банку на 31 березня ц.р. становить 922 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.