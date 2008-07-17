Чи підтримують козаки Партію регіонів?

Козаки Івано-Франківського обласного відділення Українського реєстрового козацтва мають намір вийти зі Всеукраїнського об’єднання та утворити нову організацію під іншою назвою.

Про це сьогодні журналістам повідомив отаман обласного відділення УРК Василь ГРИНІВ. За його словами, козаки Івано-Франківщини прийняли таке рішення через те, що «на виїзному засіданні Ради Генеральної старшини Українського реєстрового козацтва, що проходило 21-23 червня в Одесі, Генеральна старшина заявила про підтримку Партії регіонів».

В.ГРИНІВ стверджує, що “Українські реєстрові козаки Прикарпаття незадоволені ще й тим, що Генеральна старшина не радилася з цього питання з представниками багатьох областей”. Тому, на його думку, рішення Ради в Одесі є нелегітимним.

У відкритому листі до гетьмана Всеукраїнської козацької організації Анатолія ШЕВЧЕНКА козаки-прикарпатці вимагають скасувати заяву про підтримку Партії регіонів. Вони вимагають, аби гетьман офіційно вибачився перед усіма отаманами з областей “за прийняття такого важливого рішення без їхньої участі” і зняти його із сайту організації. В іншому випадку, Івано-Франківська облорганізація залишає за собою право виходу зі складу УРК та може створити альтернативне козацьке об’єднання в західному регіоні. Таке рішення підтримують Львівська, Чернівецька, Рівненська, Вінницька організації.

Натомість гетьман УРК А.ШЕВЧЕНКО, перебуваючи в Івано-Франківську, заявив: „Ми підтримуємо усі партії, що працюють у напрямку єднання Сходу і Заходу, в тому числі й “регіони”».