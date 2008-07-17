Карпачова хоче розібратися щодо інциденту на Графській пристані

До Севастополя відбула робоча група Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для вивчення обставин інциденту на Графській пристані 5 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

За даними прес-служби, рішення направити групу до Севастополя було прийнято після звернень до Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ мешканців міста Севастополя з проханням сприяти в захисті їхніх конституційних прав, а також у зв`язку з арештами учасників подій на Графській пристані.

Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження у справі про порушення прав цивільних осіб і військовослужбовців, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

У даній кримінальній справі затримано п’ятьох підозрюваних, двох з яких вже звільнено під заставу.