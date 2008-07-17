Тимошенко попереджає регіони, що вони отримають більше грошей

Уряд напрацював нову концепцію міжбюджетних відносин з регіонами, що передбачає збільшення коштів на місцеве фінансування. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час наради з адміністративно-господарським активом Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, максимум за тиждень така концепція буде передана місцевим адміністраціям і місцевим радам. Прем’єр-міністр зазначила, що концепція передбачає збільшення фінансування на реалізацію програм соціально-економічного розвитку областей, міст і районів.

Окрім того, прем’єр-міністр повідомила, що уряд наполягатиме на якнайшвидшому прийнятті закону про податок на нерухомість, який надаватиме місцевій владі повноваження щодо самостійного обрання об’єктів нерухомості, а також встановлення ставок податку. На переконання прем’єр-міністра, зазначені заходи сприятимуть значному покращенню місцевих бюджетів.