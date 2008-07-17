Що треба журналістові, щоб отримати шенгенську візу?

У Міністерстві закордонних справ спростовують інформацію щодо ускладнення цим відомством умов оформлення віз для в`їзду до держав-членів ЄС громадянам України, які є журналістами.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Василя КИРИЛИЧА щодо оформлення віз громадянам України, які здійснюють журналістську діяльність.

В.КИРИЛИЧ наголосив, що відповідно до ст.ст. 4-6 Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, журналісти є категорією громадян України, які мають право на безоплатне одержання багаторазових віз строком дії до п`яти років для в`їзду до країн-членів ЄС. Для цього журналістові необхідно засвідчити свій професійний статус, подавши до консульської установи дипломатичного представництва відповідної держави-члена ЄС підтвердження мети своєї поїздки. Зокрема, має бути поданий документ, виданий професійною організацією, який засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим журналістом, і документ, виданий працедавцем журналіста, який підтверджує, що метою подорожі є саме виконання його професійних обов’язків.

У міністерстві зазначають, що перелік професійних організацій, які оформляють документи, які підтверджують статус журналіста, був наданий МЗС Державним комітетом України з питань телебачення і радіомовлення та затверджений під час першого засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди про спрощення оформлення віз.

На сьогодні Методичними рекомендаціями з імплементації Угоди таке право надане Національній спілці журналістів України, Незалежній медіа-профспілці України, Київській незалежній медіа-профспілці, Академії української преси та Інституту розвитку регіональної преси.

Водночас, зазначив В.КИРИЛИЧ, Національна спілка журналістів України оформляє згадані листи-підтвердження не лише членам спілки, але й журналістам, які працюють в інших професійних виданнях, за умови надання ними відповідного підтвердження.

За його словами, міністерством ведеться постійна робота з моніторингу належної імплементації Угоди, порушення її положень дипломатичними установами країн-членів ЄС фіксуються і виносяться на розгляд Спільного комітету під час його засідання, а також розглядаються на двосторонньому рівні з відповідною державою-членом ЄС.

Речник МЗС зауважив, що якщо заявник вважає, що дії посольства держави-члена ЄС в Україні порушують відповідні положення Угоди про спрощення оформлення віз, він може звернутися до МЗС з письмовою заявою, виклавши справу по суті, а також додавши необхідні копії документів, що засвідчують порушення.