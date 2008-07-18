СБУ нібито шукала бомбу в метро

Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів навчання в Київському метрополітені в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.

Про це говориться в повідомленні прес-служби СБУ.

За легендою навчань, зловмисники заклали вибухові пристрої в місцях найбільшого пасажиропотоку станцій метрополітену.

Правоохоронці мали завдання затримати вірогідних зловмисників і знешкодити вибухові пристрої.

За інформацією прес-служби СБУ, навчання пройшли успішно і підтвердили відповідний рівень готовності учасників навчань до дій в екстремальних ситуаціях.

Як повідомлялося, в липні СБУ провела тактико-спеціальні навчання в державному міжнародному аеропорту «Бориспіль», передає «Кореспондент».

Раніше Міністерство внутрішніх справ із залученням спецпідрозділу міліції "Беркут" і військовослужбовців внутрішніх військ провело тактико-спеціальні навчання із запобігання і протидії масовим безпорядкам на стадіоні під час футбольного матчу в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 з футболу.