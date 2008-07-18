Церква нагородила автора книги про репресованих священиків

Старшого редактора Рівненської облдержтелерадіокомпанії Володимира БОРЩЕВИЧА нагороджено орденом Рівноапостольного Святого князя Володимира III ступеню за внесок у відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української православної Церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду журналісту вручено відповідно до розпорядження Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.

Журналіст В.БОРЩЕВИЧ удостоєний церковної нагороди не лише за висвітлення у радіопередачах духовної тематики та діяльності УПЦ Київського патріархату, а й за наукові дослідження з історії української православної церкви на Волині. В.БОРЩЕВИЧ є також є автором книг «Волинський пом’яник» (про репресованих священиків Волині), «Автономна православна церква на Волині».