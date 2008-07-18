Мінекономіки хоче збільшити імпорт м'яса

Міністерство економіки вважає за необхідне збільшити імпорт м`яса до України цього року на 50 тис. тонн - до 300 тис. тонн, для задоволення внутрішнього попиту і недопущення необгрунтованого підвищення цін.

Про це йдеться в інформації про виконання антиінфляційних заходів у січні-червні 2008 р., розміщеній на сайті Мінекономіки.

Як наголошується в повідомленні, за даними Держкомстату, за перше півріччя 2008 року в Україні вироблено 928,8 тис. тонн м`яса всіх видів, що на 4,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте ці темпи зростання дещо менші, ніж прогнозувалося Мінагрополітики, і «простежується стійка тенденція до уповільнення темпів зростання».

Водночас, цього року споживання м`яса на душу населення в Україні прогнозується на рівні 48,3 кг в рік (або 4,03 кг на місяць).

Базуючись на цих показниках, Мінекономіки уточнило баланс попиту і пропозиції м`яса на 2008 рік, згідно з яким зменшено оцінку вітчизняного виробництва м`яса до 1990 тис. тонн (проти 2030 тис. тонн за попередніми оцінками).

«Виходячи з наведеного вище, необхідно збільшити імпорт м`яса до 300 тис. тонн (проти 250 тис. тонн за попередніми оцінками)», відзначають у міністерстві.

За даними Мінекономіки, за 6 місяців цього року до України було ввезено близько 177 тис. тонн м`яса, що дало змогу забезпечити середньомісячне споживання м`яса на одну людину на рівні приблизно 3,92 кг на місяць.