Мінкульт позбавив статусу пам'яток 800 пам’ятників і меморіальних дошок більшовикам

Як повідомляється на сайті міністерства, на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", в межах своїх повноважень, віце-прем’єр-міністр - міністр культури України В’ячеслав Кириленко підписав наказ "Про не занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України" від 4 квітня №200.

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Згідно з документом, у 13 областях України 794 об’єкта культурної спадщини визнані такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а саме: у Вінницькій області – 12 об’єктів; у Волинській – 6 об’єктів; у Дніпропетровській – 10; у Кіровоградській – 30; у Миколаївській - 36; у Полтавській – 178; у Рівненській - 52 об’єкта; у Сумській – 12 об’єктів; у Тернопільській – 156; у Харківській - 174 об’єкта; у Хмельницькій – 78 об’єктів; у Черкаській – 19 об’єктів; у Чернігівській області - 31 об’єкт.

Серед таких об’єктів - пам’ятники Леніну, Фрунзе, Дзержинському, Кірову іншим комуністичним діячам, чекістам, комсомольцям, меморіали пам’ятні знаки та дошки, присвячені подіям і датам, що використовувалися для пропаганди комунізму і тоталітарного режиму.

Як зазначають у Міністерстві культури, до цього часу, відповідно до чинного законодавства, вважалися пам’ятками, наприклад, такі об’єкти як "Пам’ятник - погруддя комсомольцям 20-х від комсомольців 60-х" (м. Лохвиця, Полтавська обл.) або "Пам’ятний знак з текстом телеграми жителів села 23.01.1924 р. ЦВК СРСР в зв’язку з увічненням пам’яті борців за свободу – 9 січня 1905 р. і одержання тяжкої звістки про смерть дорогого вождя В.І. Леніна" (с. Кибинці, Полтавська обл.).

"Даний наказ Міністерства культури України прийнятий відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" з врахуванням рішення засідання Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Мінкультури", - зауважили у міністерстві.