Ющенко: Україна - ключова ланка, в Росії та Європі це розуміють

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що країни Європи та Росія чітко усвідомлюють, що Україна є ключовою ланкою у питанні забезпечення енергетичної безпеки континенту.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Society».

“Саме через нашу країну пролягають найкоротші транспортні коридори, які з`єднують Захід та Схід. Це робить Україну ключовою ланкою у питанні забезпечення енергетичної безпеки континенту. Це розуміють і в Європі, і в Росії. Відтак, ми відчуваємо, що виконуємо надзвичайно важливу місію - об`єднання континенту”, - сказав він.

За словами Президента, для України рух у Європу - не модне віяння і не гучні слова, а це повернення у звичне і зрозуміле для неї середовище.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна має також низку цілком прагматичних мотивів прагнути до повноцінного членства в ЄС і НАТО. По-перше, зазначив він, ЄС і НАТО для України - це перевірені часом стандарти демократії, прав людини, життєвого рівня, соціального захисту, які ми прагнемо впровадити у себе. По-друге, зауважив Президент України, посилення глобалізаційних тенденцій у світі не залишає жодного шансу на повноцінне життя геополітичним відлюдникам. По-третє, актуальним для України є питання гарантій безпеки, яке неможливо забезпечити поза форматом євроатлантичного безпекового простору, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, динаміка зростання взаємних зв`язків є дуже позитивною і засвідчує взаємний інтерес України з одного боку та ЄС і НАТО - з іншого. “Хибною є думка, що Україна понад усе мріє використати безкоштовну допомогу європейських країн. Ми маємо величезний кадровий, промисловий, енергетичний потенціал, використання якого дозволить об`єднаній Європі долати глобальні кризові явища”, - сказав В.ЮЩЕНКО.