Суд над російськими ГРУшниками: слова їхніх захисників суперечать висновкам СЦКК

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення сьогоднішнього судового засідання заявив один з прокурорів у справі Ігор Нінченко.

Він зазначив, що у висновках СЦКК і на відповідних картах чітко видно, що напрямок мінометного вогню - у бік українських позицій, а не навпаки.

"Це абсолютна нісенітниця, висновки адвокатів суперечать інформації від СЦКК", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, судове засідання у справі Александрова і Єрофєєва продовжиться завтра о 9.30, планується, що суд завершить вивчати письмові докази сторони захисту і визначиться з графіком і способом допиту свідків захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні колегією суддів Голосіївського суду Києва.

Протягом сьогоднішнього засідання суд вивчав письмові докази сторони захисту, серед яких були довідки та інша інформація з боку так званих "посадових осіб" "ЛНР" про те, що Александров і Єрофєєв були міліціонерами "ЛНР", а також інформація від спільного Центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі про те, що нібито частина постраждалих бійців ЗСУ отримали поранення від так званого "дружнього" вогню від мінометного обстрілу з боку сил АТО.