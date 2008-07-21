З-поміж останніх злочинів міліція відзначила крадіжку серед білого дня

На Тернопільщині з початку року скоєно 165 квартирних крадіжок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, зауваживши, що це на 50 випадків менше, ніж минулого року за цей же період. Розкрити цьогоріч вдалося 125 крадіжок (76% зі скоєних).

З-поміж останніх злочинів правоохоронці відзначили крадіжку, що трапилась серед білого дня. Злодії прямолінійно виламали замок на вхідних дверях і винесли з квартири ювелірних виробів на 7 тис грн.

Ще одна тенденція з’явилася останнім часом, як зазначили в управлінні МВС, - викрадення речей за присутності господарів. Злодії викрадають телефонии або сумочки , користуючись тим, що господарі залишають двері не замкненими, і одразу тікають.