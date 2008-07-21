Прогноз погоди на 22 - 25 липня

22 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних, північних та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у Карпатах подекуди сильні дощі. На решті території без опадів. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 25-30°, на півдні та сході до 33°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

23-24 липня у західній частині, 24 липня і на Одещині буде хмарно з проясненнями. Пройдуть дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; у Карпатах та прикарпатських областях тривалі дощі. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 23 липня 22-27°, 24 липня 25-30° (на Прикарпатті 23-24 липня 18-23°); в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°. На решті території невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 21-24°; вдень 29-34°, у південній частині та східних областях до 35-37°.

25- 26 липня очікуються дощі, місцями грози (25 липня вночі на Лівобережжі, вдень у східних та Сумській областях переважно без опадів). Температура вночі 17-23°, в західній частині 13-19°; вдень 25-31° (на Прикарпатті й Закарпатті 22-27°), 25 липня у східній половині країни, 26 липня у східних областях 30-36°.

У м. Києві та області 22 липня буде мінлива хмарність, короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

23-24 липня - невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Вночі 25 липня без істотних опадів, надалі часом пройдуть дощі, місцями грози. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.