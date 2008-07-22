ЄС готовий "здати" своїх фермерів за поступки від Китаю, Індії і Бразилії

Європейський союз запропонував скоротити субсидії на сільське господарство на 60 відсотків, повідомляє ВВС News. Пропозиція була зроблена перед початком переговорів у рамках Дохійського раунду СОТ у Женеві.

Як зазначив комісар ЄС з питань торгівлі Пітер Манделсон (Peter Mandelson), це найзначніша поступка, запропонована Брюсселем з ключового питання світової аграрної торгівлі. Манделсон закликав країни, що розвиваються, перш за все Китай, Індію і Бразилію, відповісти аналогічним зниженням промислових субсидій.

Водночас торговий представник США Сьюзан Шваб (Susan Schwab) пообіцяла зробити все, щоб переговори мали успіх, якщо країни третього світу підуть на поступки.

Натомість представники країн, що розвиваються, заявляють, що зробили вже достатньо кроків назустріч ЄС і США. Зокрема, міністр закордонних справ Бразилії Селсо Аморім (Celso Amorim) наголосив, що ті не повинні чекати забагато. "Багаті країни пропонують вигідні для самих себе умови, бажаючи зберегти при цьому свою моральну перевагу", - сказав він.

Дохійський раунд переговорів про лібералізацію світової торгівлі в рамках СОТ тривають з 2001 року. Проте, сторонам так і не вдалося дійти консенсусу. Основна причина провалу всіх спроб підписати угоду, що знижує тарифи і субсидії, полягає в протилежних інтересах розвинених і найбільших з держав, що розвиваються.

Лента.ру