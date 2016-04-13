У Мін'юсті РФ заявили, що не отримували від України запиту про передачу Савченко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського міністерства.

"Станом на 13 квітня звернення Міністерства юстиції України, що стосується передачі в Україну для відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженої Савченко, до Мін'юсту Росії не надходило", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що переговори з російською стороною про повернення в Україну Савченко відбуваються лише на дипломатичному і політичному рівнях, юридичні процедури наразі не застосовуються.

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"Юридичні процедури, які може застосовувати Міністерство юстиції, - це лише екстрадиція. Вона визначена конвенцією... На сьогодні цей процес не запущений. Триває процес політичних переговорів", - сказав Петренко.

Довідка УНІАН. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

На сьогоднішній день достовірної інформації про стан її здоров'я немає.

5 квітня набув чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.