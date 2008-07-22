Голова Газпрому підтвердив: Україна виконує зобов'язання щодо транзиту

Голова Правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що Україна повністю виконує всі свої зобов`язання з транзиту російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму вітальному слові до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві, де проходять переговори з питань поставок газу.

У переговорах також бере участь голова Правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Україна повністю виконує всі зобов`язання з транзиту газу. Все йде ритмічно, в робочому режимі», - зазначив О.МІЛЛЕР.

Також голова «Газпрому» додав, що у відносинах із НАК «Нафтогаз України» відзначається конструктивний і дружній діалог.

Як повідомляв УНІАН, ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-червні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 23%, або на 12,3 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 65,3 млрд. куб. м, що є найбільшим показником за всю історію існування газотранспортної системи України.

«Збільшення обсягів транзиту обумовлене зростанням експортних поставок ВАТ “Газпром” до країн Європи для забезпечення зростаючого споживання природного газу європейськими країнами», - сказано в повідомленні прес-служби «Нафтобазу України».

У повідомленні наголошується, що рекордні обсяги транзиту в черговий раз підтвердили, що ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” є надійним партнером ВАТ “Газпром” із транспортування природного газу до країн Європи, а український маршрут транспортування газу має істотні резерви для їх нарощування.