Звільнені від піратів моряки повернулися в Україну

До України повернулися моряки - члени екіпажа судна «Леманн Тімбер», звільнені з полону у піратів Сомалі.

Як передає кореспондент УНІАН, п`ять хвилин тому в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак Міністерства оборони України Іл-62, на борту якого – четверо українських і один російський моряк, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, пірати Сомалі 8 липня звільнили в обмін на викуп захоплений 28 травня в Аденській затоці біля побережжя Сомалі німецький суховантаж “Леманн Тімбер”. Екіпаж судна складається з 15 чоловік. Капітан - громадянин Росії, у складі команди – четверо громадян України, один громадянин Естонії та дев`ять громадян М’янми. 11 липня на судні вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна і воно лягло в дрейф. У районі дрейфу довгий час зберігалася штормова погода. 15 липня суховантаж було взято на буксир і направлено до порту Салала, в Султанаті Оман. У ніч на 21 липня судно „Леманн Тімбер” зі всіма членами команди на борту прибуло в порт Салала.

За сімейними обставинами громадянин Естонії відмовився від запропонованого перельоту до України разом з українськими і російським моряком.