У Черновецького вирішили не пускати на Майдан ДДТ та Братів Карамазових

Влада Києва заборонила концерт груп «Брати Карамазови» і «ДДТ» 26 липня на Майдані Незалежності, організований в рамках святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Про це сьогодні УНІАН повідомив народний депутат, керівник Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.

Він зазначив, що концерт анонсувався ще з кінця квітня, зважаючи на початок всеукраїнського туру груп «ДДТ» і «Брати Карамазови», а також ряду інших українських груп. 26 липня на Майдані Незалежності мав відбутися завершальний етап туру.

В.ГОРБАЛЬ звернув увагу, що концерт був запланований з благословення митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

За словами депутата, на проведення концерту були одержані всі відповідні документи, зокрема й Київської міськдержадміністрації, в тому числі й дозвіл на установку сцени. Були одержані також узгодження в Управлінні державної охорони і Управлінні ДАІ Києва.

Як повідомив В.ГОРБАЛЬ, станом на сьогоднішній ранок жодних претензій нікого з представників столичної влади не надходило з приводу концерту. Разом з тим, коли почався монтаж сцени, на Майдан прийшов начальник Головного управління внутрішньої політики Віктор ГОНЧАРУК і, посилаючись на внесені в попереднє розпорядження КДМА уточнення, повідомив про перенесення концерту на Співоче поле.

«Копію розпорядження, я б сказав, документа, який схожий на розпорядження, пред`явив нам начальник Управління внутрішньої політики Києва ГОНЧАРУК, коли ми почали монтаж сцени, десь о 12-й годині. Причому рядок про перенесення нашого заходу туди було вбито між рядків», - розповів В.ГОРБАЛЬ.

«Зазначу, що на минулу п`ятницю вже було відомо графік проведення всіх загальнодержавних заходів, пов`язаних з приїздом великих гостей до Києва. Тому говорити про якісь нові обставини, що з`явилися, не доводиться», - наголосив В.ГОРБАЛЬ.

Він заявив, що проведення концерту на Співочому полі неможливе через те, що там почалася підготовка до виставки квітів, яка проходить традиційно до Дня Незалежності України. За словами В.ГОРБАЛЯ, директор Співочого поля зараз «здивований» з приводу можливості проведення там «якихось масових заходів». Крім того, зазначив депутат, стурбовані неможливістю спорудження там конструкції і представники Національного олімпійського комітету України, оскільки планувалося, що сцену на Майдані Незалежності буде передано НОК у безплатне користування наступного дня, 27 липня, для церемонії проводів української олімпійської збірної до Пекіна.

За словами В.ГОРБАЛЯ, якщо шляхом переговорів зі столичною владою конфліктну ситуацію не буде розв’язано, то буде подано звернення до суду, і зараз юристи готують відповідні документи. Він висловив надію, що концерт все ж таки відбудеться на Майдані Незалежності.

«У нас є мотив зараз подати позов до суду. Принаймні, рішення до кінця дня у нас може бути одного з судів Києва про припинення дії того розпорядження, копію якого нам показав, навіть не вручив, представник Київської міської держадміністрації. В цьому я впевнений», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

«Дозвіл було дано, і ніхто відступати не буде», – додав присутній на Майдані народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«Абсолютно незрозуміла мотивація внесення змін до вже узгодженого діючого розпорядження, і це при тому, що інших заходів у цей час на майдані не передбачається», – зазначив депутат.

За словами Н.ШУФРИЧА, якщо навіть таке розпорядження про внесення змін існує, то це можна розглядати не інакше як тиск на громадян з точки зору проведення зборів і акцій у встановлений законом порядок.