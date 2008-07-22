В Одеській області зійшов з рейок і перекинувся російський потяг

В Одеській області сталася аварія навантаженого чавуном російського товарного залізничного потяга разом з тепловозом, машиніста поранено.

Як повідомляє Головне управління МНС України в Одеській області, це сталося 21 липня о 14.00 на території виставкового парку морського торгового порту «Южний». Під час маневрів на тупиковій залізничній колії тепловоз і 15 вагонів потяга зійшли з рейок і перекинулися. 40-річного машиніста тепловоза з переломом руки госпіталізовано в Одеську залізничну лікарню.

Товарний потяг з 50 вагонів загальною вагою понад 800 тонн належить Російській залізниці. Вантаж виходив з Росії до станції Берегова і далі – в морський торговий порт міста Южне. В результаті аварії пошкоджено 50 метрів залізничного полотна, 15 вагонів і два тепловози.

На місці події ремонтні бригади здійснювали роботи для відновлення руху. Слідчі органи встановлюють причини й обставини аварії.