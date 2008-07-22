Житомирський пенсіонер відстрілював сусідів: одна загибла, двоє поранених

У Житомирі затримано пенсіонера, який застрелив з мисливської рушниці стару жінку і поранив ще двох осіб

У Житомирі затримано пенсіонера, який вчинив стрілянину по сусідах, поранивши з мисливської рушниці трьох осіб, одну з них – 83-річну жінку – смертельно.

Як повідомив УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області Валерій ФІЛЬО, інцидент стався 19 липня, повідомлення про те, що 64-річний житель Житомира вчинив стрілянину з мисливської рушниці, надійшло до міліції близько 19.00.

За словами В.ФІЛЬО, працівники міліції, які прибули на місце події, з’ясували, що між двома сусідами склалися неприязні відносини через облаштування домогосподарств. Через це ж 19 липня виникла сварка. “Не дійшовши згоди, 64-річний пенсіонер із зареєстрованої гладкоствольної мисливської рушниці “Сайга-410К” спричинив вогнепальне проникаюче поранення 63-річному сусідові, після чого смертельно поранив 83-річну жінку”, – сказав представник МВС, додавши, що після цього зловмисник зайшов до іншого сусідського будинку, де поранив 55-річного господаря.

За словами В.ФІЛЬО, зупинили пенсіонера син одного з постраждалих і працівники спецпідрозділу міліції “Беркут”, які за викликом прибули на місце події.

"Пенсіонер затриманий. Рушницю вилучено. Розслідування усіх причин та обставин події триває", - зазначив керівник ВЗГ УМВС України в Житомирській області .

Двоє постраждалих були госпіталізовані, зараз один з них перебуває у реанімаційному відділенні Житомирської обласної лікарні, інший – після отримання медичної допомоги повернувся додому.