Регіонали вимагають від ГПУ захистити Кернеса від свавілля Луценка

18:39, 22 липня 2008
Суспільство
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Партія регіонів вимагає негайного втручання у справу виконувача обов`язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА Генеральної прокуратури, яка має "припинити свавілля міліції" і домогтися негайного звільнення Г.КЕРНЕСА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Партія регіонів, за словами авторів заяви, висловлює рішучий протест проти "кричущого порушення Закону, прав людини, Конституції, проти свавілля міліції стосовно виконувача обов`язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА".

Як зазначається в заяві, "22 липня у Харкові в брутальний спосіб на машину швидкої допомоги, яка везла до клінічного відділення лікарні нині виконувача обов`язків міського голови Харкова Геннадія КЕРНЕСА напала група озброєних у масках міліціонерів. Вони автомобілями притиснули машину швидкої допомоги до краю дороги, вибили в ній дверцята і силоміць витягли Геннадія КЕРНЕСА зі швидкої, кинули його в міліцейську машину і повезли до Києва".

Партія регіонів вбачає в таких методах міліції "продовження практики політичних переслідувань 2005 року і беріївських методів 30-х років".

Як стверджують автори заяви, "порушуючи Закон, права людини, Конституцію України, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО зводить особисті порахунки з Геннадієм КЕРНЕСОМ, використовуючи для цього державну правоохоронну машину".

"Партія регіонів завжди стояла на позиціях, що перед Законом повинні всі бути рівні. Ми і сьогодні підкреслюємо: хто винен - має відповідати, але відповідати перед правосуддям, перед Законом, а не перед свавіллям морально збанкрутілого міністра внутрішніх справ", підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДГЗ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».

Коментуючи цю подію, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого став результатом тривалого ігнорування ним Закону та свого обов’язку як громадянина.

 

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