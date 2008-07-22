Почалася видача доплат до пенсій через пошту

Сьогодні в усіх регіонах України розпочато виплату доплат до пенсій через підприємства поштового зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України із посиланням на Пенсійний фонд України, виплату розпочато на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Суми доплат до пенсій тим пенсіонерам, які одержують пенсії через банківські установи, 23 липня будуть зараховані на їх поточні рахунку в цих установах.

Доплати до пенсій за липень пенсіонери можуть одержати за додатковими відомостями до 31 липня. Якщо пенсіонер не одержав доплату (виїзжав за межі місця проживання тощо), виплату доплати за липень буде забезпечено разом із виплатою основної пенсії у серпні, повідомляє Мінпраці.