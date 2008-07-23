Тимошенко закачає у сховища 14,5-15 млрд. кубометрів газу за старою ціною

НАК «Нафтогаз України» планує до кінця року закупити 14,5-15 млрд. кубометрів середньоазіатського газу за ціною 179,5 дол. за кубометр для закачування у сховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати вчорашньої зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

За її словами, на сьогоднішній день «Нафтогаз» вже закупив 8 млрд. кубометрів газу за ціною нинішнього року.

«Якщо всі домовленості, яких ми досягли (з «Газпромом» - УНІАН), буде дотримано, то ми зможемо вийти до кінця періоду, коли йде закачування, приблизно на 14,5-15 млрд. кубометрів газу, які належатимуть НАК «Нафтогаз» і будуть викуплені ним - це значить, що на цей газ зберігатиметься в осінньо-зимовий період та ціна, яка є цього року, та ціна, яка зможе нам дати деякий люфт ціноутворення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в минулі роки «Нафтогаз» не мав нагоди закачати у сховища газ, «закачувало газ «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго» - закачувало за однією ціною, а Україні продавало з нового року за завищеною ціною».

Прем`єр зазначила, що на сьогоднішній день ситуація змінилася докорінно, і подякувала у зв`язку з цим і НАК «Нафтогаз України», і «Газпром» за знаходження такої моделі роботи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру НАК «Нафтогаз України», за перше півріччя ц.р. обсяг його поставок газу до України становив 28,305 млрд. куб. м, що відповідає підписаному контракту і практично відповідає прогнозному балансу поставок і розподілу природного газу на 2008 рік, затвердженому відповідним рішенням уряду України.

У прес-центрі відзначили, що компанія здійснює закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ) з випередженням графіка закачування, передбаченого прогнозним балансом поставок і розподілу природного газу, - із запланованих балансом на перше півріччя 5,782 млрд. куб. м фактично закачано 6,981 млрд. куб. м.

На початок опалювального періоду 2008-2009 років (станом на 15 жовтня ц.р.) загальний обсяг активного природного газу в ПСГ України становитиме близько 28 млрд. куб. м, з яких держава в особі НАК "Нафтогаз України" володітиме обсягом газу на рівні 14 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. У 2008 році до України буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсягу не менше 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною в даний час є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до Угоди з 1 травня 2008 року прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» ТОВ «Газпром збут Україна».

Компанія RosUkrEnergo була створена в 2004 році для поставок середньоазіатського газу до України. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), було створено в лютому 2006 року. Воно було єдиним постачальником природного газу до України. «УкрГаз-Енерго» продавало промисловим споживачам України природний газ, що придбавається у RosUkrEnergo.