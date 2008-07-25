До України прибув Вселенський патріарх Варфоломій I

Сьогодні в Україну для участі у святкових заходах з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі прибув Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ I.

Як передає кореспондент УНІАН, у київському аеропорту “Бориспіль” його зустрічали Президент України Віктор ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, екс-Президент України Леонід КРАВЧУК, народні депутати та представники Церкви.

Сьогодні Президент України і Вселенський патріарх відвідають Києво-Печерську лавру, візьмуть участь у церемонії покладання квітів до пам`ятників княгині Ользі, Кирилу і Мефодію, Андрію Первозванному та Святому Володимиру.

Ввечері відбудеться служба у Софійському соборі з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі за участю В.ЮЩЕНКА та ВАРФОЛОМІЯ I.