В Івано-Франківську готують школи для можливої евакуації людей

В Івано-Франківську сьогодні затопило тролейбусне депо і жоден тролейбус не вийшов на маршрут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Зокрема, за його словами, сьогодні зранку, 25 липня, через несприятливі погодні умови в Івано-Франківську підтопило міське тролейбусне депо, через що зранку жоден тролейбус не вийшов на маршрут. Також сьогодні працівники міського управління МНС в Івано-Франківську перекрили автомобільний рух через один із найбільших мостів міста, який з’єднує мікрорайон "Пасічний" (там знаходиться депо - УНІАН) з центром Івано-Франківська.

Мер також повідомив, що готується приміщення трьох загальноосвітніх шкіл для можливої евакуації людей з будинків, які сильно підтоплені. За його словами, нині не працює Черніївський водозабір, залиті водою очисні споруди в селі Ямниця.

Він також повідомив, що всі автомобілі швидкої допомоги розподіленні за медичними закладами мікрорайонів для забезпечення вчасного ї доставки хворих.

Також у приміському селі Вовчинці більшість людей евакуйовані, залишилось лише 20 сімей неавакуйованими. Він висловив сподівання на допомогу держави.

Зараз в області перебуває міністр з надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА, який зранку провів нараду, ознайомився з наслідками стихії у Коломийському районі, в даний момент відбув в інші райони Прикарпаття.