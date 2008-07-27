У Конотопі запрацювало таксі для осіб з обмеженими можливостями
07:41, 27 липня 2008Суспільство
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Для інвалідів раз на місяць - безкоштовно
У місті Конотоп Сумської області почало працювати соціальне таксі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопської міської ради, відтепер інвалід, зателефонувавши до територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, зможе викликати мікроавтобус зі спеціально обладнаним підйомником та дістатися до будь-якої точки міста.
Для тих, хто перебуває в центрі на обліку, - розцінки пільгові, інваліди-колясочники раз на місяць зможуть скористатись послугами таксі безкоштовно.
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