У Києві від ураження струмом 12-річний хлопець отримав опіки 60% тіла

У Києві від ураження електрострумом 12-річний хлопець отримав опіки 60% тіла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, нещасний випадок стався увечері 28 липня на залізничній станції «Бортничі» Південно-Західної залізниці (Дарницький район).

Як з’ясувалось, троє хлопців 11-13 років повертались додому з лісу через залізничну станцію. На їхньому шляху, на одній з колій стояв ешелон з 10 цистерн. Аби його не обминати, двоє з хлопців перелізли під потягом, а їх 12-річний товариш вирішив подолати перешкоду через залізничну цистерну. Однак хлопець не помітив контактну лінію електропотягу, через що його вразив електрострум (напруження приблизно 27000 вольт). Миттєво на дитині спалахнув одяг, він отримав термічні опіки 60% тіла.

На допомогу встигли працівники станції, вони і викликали швидку допомогу. Лікарі забрали постраждалого до 2-го опікового центру. Його стан медики оцінюють як украй важкий.