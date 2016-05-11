Українцям на замітку: на тлі "безвізових" надій Києва ЄС спростив правила в'їзду для іноземних студентів

Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Нові правила уточнюють і покращують умови для інтернів з країн, які не є членами ЄС, волонтерів, школярів і au pair (Програма міжнародного культурного обміну - УНІАН)

Згідно з новими правилами, студенти та дослідники можуть залишатися в країнах ЄС принаймні дев'ять місяців після закінчення навчання або дослідження для того, щоб знайти роботу або створити бізнес.

Крім того, студентам і дослідникам дозволять більш вільне пересування в ЄС на час їхнього перебування.

Також дослідникам дозволять брати з собою членів сім'ї, які отримають право на роботу в ЄС під час їхнього перебування. Студентам буде дозволено працювати до 15 годин на тиждень.

Читайте такожРектор медуніверситету ім. Богомольця прокоментувала видачу студентам перепусток з мапою без Криму

"Це, безсумнівно, означає, що європейські університети зможуть посилити свою конкурентоспроможність на світовій арені і стати більш привабливими для амбітних і високо освічених людей з інших країн ", - сказала євродепутат Сесілія Вікстрьом.

Нова директива також передбачає єдині умови в'їзду та кращого захисту для стажерів і волонтерів в рамках Європейської волонтерської схеми під час їхнього перебування в ЄС.

Директива набирає чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС. У держав-членів є два роки, щоб перенести її положення в національне законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Ради ЄС про скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. У цій оцінці, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії плану дій щодо візової лібералізації.

Читайте також6 американських університетів запропонують стипендії талановитим студентам

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії щодо надання Україні безвізового режиму, Європейського парламенту потрібно, щонайменше, три місяці.