Сьогодні в Україні подорожчали залізничні квитки

Наступне підвищення цін - у жовтні

З 2 серпня залізничні квитки в Україні дорожчають на 5%. Відповідне планове підвищення цін передбачене наказом Міністерства транспорту і зв`язку. Наступне п`ятипроцентне подорожчання залізничних квитків відбудеться в жовтні. Міністерство йде на такі заходи, оскільки внутрішні пасажирські перевезення в Україні залишаються збитковими.

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