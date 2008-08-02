Сьогодні в Україні подорожчали залізничні квитки

11:10, 02 серпня 2008
Суспільство
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Наступне підвищення цін - у жовтні

З 2 серпня залізничні квитки в Україні дорожчають на 5%.

Відповідне планове підвищення цін передбачене наказом Міністерства транспорту і зв`язку.

Наступне п`ятипроцентне подорожчання залізничних квитків відбудеться в жовтні.

Міністерство йде на такі заходи, оскільки внутрішні пасажирські перевезення в Україні залишаються збитковими.

 

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