Сьогодні в Україні подорожчали залізничні квитки
11:10, 02 серпня 2008Суспільство
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Наступне підвищення цін - у жовтні
З 2 серпня залізничні квитки в Україні дорожчають на 5%.
Відповідне планове підвищення цін передбачене наказом Міністерства транспорту і зв`язку.
Наступне п`ятипроцентне подорожчання залізничних квитків відбудеться в жовтні.
Міністерство йде на такі заходи, оскільки внутрішні пасажирські перевезення в Україні залишаються збитковими.
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