Князевич: спалахів інфекційних захворювань не виявлено

Міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що в даний час епідеміологічна ситуація в постраждалих районах поки не викликає побоювань, але медичний контроль із цього приводу триватиме до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«На ранок сьогоднішнього дня епідеміологічна ситуація контролюється, й поки не виявлено жодного факту спалаху інфекційних захворювань. Але наші очікування триватимуть до вересня, оскільки всі інфекції мають певний інкубаційний період», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр повідомив, що зараз у проведенні дезинфекції в постраждалих регіонах задіяно близько 10 тис. медиків. В.КНЯЗЕВИЧ уточнив, що доручив обласним управлінням охорони здоров`я відновити роботу протиепідемічних комісій.

Водночас, за словами міністра, в результаті досліджень якості води дійшли висновку, що до 20% колодязної води не придатні до вживання і ще 15% поверхневих вод не відповідають санітарним стандартам.