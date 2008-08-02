Учені винайшли пігулки-замінники фітнесу

Американські дослідники розробили два види пігулок, які мобілізують внутрішні резерви організму, допомагають нарощувати м`язи і спалювати жир. Ці препарати допоможуть завжди бути в хорошій фізичній формі навіть тим, хто не дружить з фізкультурою, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Експерименти показали, що миші під впливом нових ліків можуть подолати відстань на 44% більшу, ніж зазвичай. Учені припускають, що аналогічну дію препарати матимуть і на людей, незалежно від рівня їх фізичної підготовки.

В ході дослідів на мишах з`ясувалося, що пілюлі сприяють спалюванню жирів. Проте їх здатність підвищувати витривалість організму виявилася тільки тоді, коли мишам збільшили дистанцію пробігу. В ході нових марафонських тренувань піддослідні тварини під впливом препарату зуміли пробігти відстань на 77% більшу, ніж їх родичі в звичайному стані.

За словами дослідників, ліки, що одержали назви AICAR і GW1516, впливають на ген, пов`язаний із збільшенням м`язів і підтримкою м`язового тонусу. Як стверджує глава наукової групи професор Рональд Эванс з Howard Hughes Medical Institute, нові пілюлі допоможуть справитися з м`язовою дистрофією, а також збільшити ефективність фізичних вправ тим, хто страждає діабетом або іншими захворюваннями, при яких протипоказані великі фізичні навантаження.

В той же час фахівці побоюються того, що учасники спортивних змагань зловживатимуть новими препаратами. Тому учені розробили спеціальний тест, за допомогою якого можна буде виявити наявність обох речовин в сечі і крові спортсменів.

РБК