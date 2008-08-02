Погода на 3-7 серпня

В найближчі дні синоптики прогнозують в Україні теплу погоду та короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 3 серпня, утримається мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вдень місцями у північних областях невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, на крайньому заході та узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на Закарпатті та у південній частині місцями 30-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

4-5 серпня у південній та східній частині переважно без опадів. На решті території місцями (5 серпня в західних та північних областях повсюди) короткочасні дощі, грози, 5 серпня подекуди град, шквали 17-22 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 22° (4 серпня на сході місцями 10-13°); вдень у південній та східній частині 28-33°, на решті території 4 серпня 25-30°, 5 серпня 22-27°.

6 серпня у південній частині та східних областях короткочасні грозові дощі; на Прикарпатті та в Карпатах, а 7 серпня у північній половині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на решті території вночі 12-18°, вдень 6 серпня 25-30°, 7 серпня 23-28°.

Завтра у Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

4-5 серпня утримається мінлива хмарність. Місцями (вдень 5 серпня повсюди) короткочасні дощі, грози. Температура по області вночі 14-19°, вдень 4 серпня 25-30°, 5 серпня 22-27°; у Києві вночі 17-19°, вдень 4 серпня 27-29°, 5 серпня 24-26°.

6 серпня у столиці та області переважно без опадів, 7 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.