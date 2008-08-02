Чоловік відрізав голову попутникові в рейсовому автобусі

Пасажир канадського автобуса накинувся на сусіда, кілька разів ударивши його ножем, а потім відрізав голову, повідомляє Associated Press.

За словами поліції, інцидент відбувся вночі в автобусі, що прямував маршрутом Едмонтон – Вінніпег.

За словами одного зі свідків, жертві було на вигляд 19 років, він спав на сидінні автобуса з включеним плеєром. Раптово сусідній пасажир почав бити його ножем. Потім водій помітив, що люди почали кидатися по салону автобуса, і зупинив машину. Злочинець поклав тіло хлопця на підлогу і почав відрізувати йому голову великим мисливським ножем. Свідок відзначив, що жертва і вбивця між собою ніяк не спілкувалися, і, швидше за все, взагалі не були знайомі.

За словами очевидців, вбивця був абсолютно спокійний, на обличчі не було ніяких емоцій, він поводився «немов робот».

Пасажири вибігли з автобуса і заблокували вихід. Потім, за їх словами, злочинець підійшов до дверей автобуса і продемонстрував всім відрізану голову, після чого кинув її на підлогу і пішов далі розчленовувати тіло.

Чоловік був арештований приблизно через три години після бійні, що відбулася. Власті поки відмовляються коментувати подію.

Полит.ру