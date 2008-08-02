У Полтаві засуджено продавця рекордної партії «екстазі»

У Полтаві до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина, який намагався продати 9 тис. таблеток «екстазі».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ України в Полтавській області.

За їхніми даними, таке рішення виніс суд Жовтневого району Полтави.

«Злочинця було затримано в жовтні 2006 року під час реалізації наркотиків. Тоді таку кількість наркотиків у громадянина України правоохоронні органи вилучили вперше. Тепер на нього чекає в`язниця», - сказав представник прес-служби.