У Полтаві засуджено продавця рекордної партії «екстазі»
23:05, 02 серпня 2008Суспільство
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Повідомляє прес-служба УСБУ
У Полтаві до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина, який намагався продати 9 тис. таблеток «екстазі».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ України в Полтавській області.
За їхніми даними, таке рішення виніс суд Жовтневого району Полтави.
«Злочинця було затримано в жовтні 2006 року під час реалізації наркотиків. Тоді таку кількість наркотиків у громадянина України правоохоронні органи вилучили вперше. Тепер на нього чекає в`язниця», - сказав представник прес-служби.
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