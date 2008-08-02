Україна отримала Золотий сертифікат Всесвітнього поштового союзу

1 серпня у Женеві в рамках 24-го Конгресу Всесвітнього поштового союзу відбулося вручення сертифікатів ВПС у сфері управління якістю.

Із 191 країни-члена ВПС 8 країн отримали нагороди Союзу за якість поштових послуг, серед яких Україні було присуджено Золотий сертифікат ВПС, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Церемонія вручення відбулася під час засідання 7-ї Комісії 24-го Конгресу ВПС (з питань ринків і продуктів), участь у нагородженні взяли Генеральний директор ВПС Едуар ДАЙАН, керівництво міжвідомчої делегації України та Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Микола МАЙМЕСКУЛ.

24-й Конгрес ВПС продовжить свою роботу до 12 серпня. В системі робочих органів форуму Україна очолює 8-му Комісію «Сприяння розвитку», яка здійснює підготовку заключних документів Конгресу з питань підсумків діяльності ВПС у сфері сприяння розвитку за період 2005-2008 рр., основних напрямків подальшого розвитку на період до 2012 р., з поштової економіки, фонду покращення якості поштової служби тощо. Головуючим на засіданнях 8-ї Комісії обрано заступника директора Держзв’язку України Едуарда БЄЛОВА.