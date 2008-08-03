Погода на 4-8 серпня

Завтра в Україні буде спекотно, місцями дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 4 серпня в країні буде мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у східній частині місцями 12-14°; вдень 27-32°.

5-6 серпня в Україні мінлива хмарність. 5 серпня вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України, вночі 6 серпня у центральних, Сумській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, вдень на півночі Лівобережжя дощі з грозами, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Решту часу в Україні місцями короткочасні дощі, грози, лише у Криму та Приазов’ї 5 серпня та вночі 6 серпня без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, на високогір’ї Карпат пориви 17-22м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22° (6 серпня в західних та північних областях 10-15°), вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 5 серпня 27-32° (на Одещині до 34°), 6 серпня 23-28°.

7-8 серпня в Україні переважно без опадів, лише вдень 8 серпня в західних областях місцями короткочасні грозові дощі. Температура вночі 8-14°, на півдні 12-18°; вдень 21-27°, на півдні та Закарпатті 24-30°.

Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

5-6 серпня мінлива хмарність. 5 серпня вночі без опадів, вранці та вдень дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с; 6 серпня окремі невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-західний с переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5 серпня 14-19°, 6 серпня 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 5 серпня 17-19°, 6 серпня 12-14°, вдень 22-24°.

7-8 серпня у столичному регіоні переважно без опадів. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 7 серпня 21-23°, 8 серпня 24-26°.