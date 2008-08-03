Вертоліт, що розбився в Карпатах, був приватним

В неділю в Косівському районі біля села Черганівка на Івано-Франківщині розбився приватний вертоліт. Загинуло троє людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховинської райдержаміністрації Петро КЕРМОЩУК жителям району, які зібралися зустрічати Президента України.

За словами П.КЕРМОЩУКА, наразі працює комісія з розслідування причин падіння вертольота.

Раніше повідомлялося, що на борту вертольота був напис "Мостобуд".