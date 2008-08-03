У Греції справді затримано вантажне судно з українським екіпажем

Посольство України в Грецькій Республіці підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про затримання грецькими правоохоронними органами 2 серпня поблизу острова Крит судна, на борту якого перебував 71 нелегальний мігрант та 4 члени екіпажу – громадяни України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, прапор судна та його власник невідомі. Наразі компетентні органи Греції проводять відповідні слідчі дії.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Грецькій Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, “Німецька хвиля” з посиланням на інформагенцію DPA поширила інформацію, нібито заарештовано чотирьох членів екіпажу судна - громадян України.