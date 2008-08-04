Тернопільська мерія закликає не рити рови та ями

Тернопільська мерія закликала жителів міста та підприємців впродовж серпня не перекопувати тротуари, дороги та прилеглі до будинків території.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника прес-служби міської ради Олега УДИЧА, це зроблено для того, щоб у День Незалежності та День Тернополя (28 серпня) місто мало гарний вигляд.

“Вже були випадки, що люди прокладали комунікації, проводили певні земляні роботи і доходило до того, що через несприятливі погодні умови не встигали це все завершити і на час святкування вулиці виглядали "не надто естетично". Аби тепер з цими роботами не відкладали до останнього, ми вирішили за краще, щоб у серпні таких робіт не проводили”, - пояснив О. УДИЧ.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, якщо хтось з підприємців чи фізичних осіб не прислухається до прохання мерії, то буде оштрафований. Для будівельних організацій у разі невиконання вимоги управління пообіцяло розглянути питання щодо заборони подальшого проведення будівельних робіт.

До речі, від будівельників впродовж серпня просять не лише завершити земляні та відновлювальні роботи, а й забезпечити відновлення покриття заїздів та ямковий ремонт прилеглих до будинків територій, не допускати винесення болота на проїзджі частини.