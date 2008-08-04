У Запоріжжі встановлять сміттєві контейнери вартістю 450 тис. євро

У Запоріжжі до кінця року встановлять контейнери для сміття вартістю 450 тис. євро.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької мерії з посиланням на директора комунального підприємства «Комунсантрасекологія» Андрія КОЗАКА, «до кінця літа в місті будуть встановлені 3 тисячі нових контейнерів з Німеччини. Кожен новий контейнер коштує близько 150 євро».

За даними прес-служби, нові контейнери Запоріжжю надає німецька компанія «Ремондіс» - співзасновник спільного українсько-німецького підприємства «Ремондіс-Запоріжжя», створеного цього року і покликаного забезпечувати збір і сортування сміття на території міста.

Засновниками даного спільного підприємства з українського боку є запорізьке КП «Комунсантрансекологія» і запорізьке ТОВ «Ольф».

3 000 контейнерів (1500 одиниць – під залишкове сміття, 750 – під пластик і ще 750 – під скло) і 25,5 млн. грн., за даними запорізької мерії, - внесок німецького партнера до статутного фонду, організованого в Запоріжжі СП.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі створено перше в Україні СП з переробки сміття з іноземними інвестиціями - СП «Ремондіс-Запоріжжя». Згідно Статуту ТОВ «Ремондіс- Запоріжжя» від 18.04.2008 року, учасники спільного підприємства мають наступну пайову участь: фірма «Ремондіс» – 51%, (28 274 944,77 грн.), ЗКАТП-082801 «Комунсантрансекологія» - 44%, (24 394 070,00 грн.), ТОВ «Ольф ЛТД» - 5% (2 772 053,41 грн.). Загальна сума внеску до статутного капіталу – 55 441 068,18 грн.