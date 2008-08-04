Незабаром хворих на СНІД в Україні не буде кому лікувати - експерт

У столиці Мексики в неділю почалася міжнародна конференція з питань боротьби зі СНІДом. За даними ООН , Україна належить до країн, де ця хвороба поширюється особливо швидко. Щорічне число нових інфікованих ВІЛ зросло вдвічі від 2001 року.

Україна неефективно бореться з ВІЛ/СНІДом. Це визнають самі можновладці. На цей рік для подолання недуги з держбюджету виділено 108 мільйонів гривень. Однак лише 10% використано на потреби хворих. За це президент Ющенко критикує уряд. Він нарікає, що в Україні не існує єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій, а також адекватної меддопомоги інфікованим та хворим на СНІД. Голова Всеукраїнського лікарського товариства Станіслав Нечаїв дивується, чому влада вважає що проблему ВІЛ/СНІДу можна вирішити виключно грошима. «У першу чергу треба стримувати міграційні процеси. Бо скільки грошей не виділяй, як можна вирішити цю проблему, коли до нас їдуть ВІЛ-інфіковані? Як грошима можна вирішити проблему наркоманії? Хоча у нас багато коштів виділяють на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, але ж вони не доходять до користувача», - вважає Нечаїв. За його словами, незабаром хворих на СНІД в Україні не буде кому лікувати, оскільки через анонімність медики наражаються на небезпеку інфікування. Це, на думку голови Всеукраїнського лікарського товариства, не бере до уваги держава.

Німецька хвиля